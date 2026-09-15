L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli "alle frontiere aeree e marittime con la Spagna" per altre due settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea.