L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli "alle frontiere aeree e marittime con la Spagna" per altre due settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea.
"Rischio terrorismo"
Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti "elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche".