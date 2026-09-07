Schengen, Meloni: "Possibile preservare lo spazio, ma solo se si difendono i confini dell'Ue"

Dopodiché Meloni ha aggiunto: "Con De Wever, che condivide con noi tanto il gruppo di lavoro sulla migrazione, del quale è membro, quanto quello in seno al Consiglio d'Europa, siamo d'accordo anche sul fatto che è fondamentale da questo punto di vista portare avanti il lavoro avviato per rendere più efficaci le interpretazioni e le attuazioni delle convenzioni internazionali a partire dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Insieme, abbiamo sottoscritto la dichiarazione di Chisinau, è un buon punto di partenza, dimostra quanto siamo riusciti in questi mesi, in questi anni a collaborare".