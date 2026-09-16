LA DECISIONE IN CDM

Arriva l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli | Meloni: "Via una delle tasse più odiate"

Interessati 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione

16 Set 2026 - 16:24
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

In Consiglio dei ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle - sottolineano fonti di palazzo Chigi - in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli

Google Preferred Site

Meloni: "Cancellata una delle tasse più odiate"

 L'intervento - spiegano da palazzo Chigi - punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. "Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani", ha commentato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ti potrebbe interessare

videovideo
bollo auto

Sullo stesso tema