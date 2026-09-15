Bonus affitto per genitori separati e divorziati: chi potrà richiederlo e come

Il bando ufficiale non è stato ancora pubblicato, ma alcuni dettagli sono già emersi. Uno dei requisiti chiave è la condizione di genitore separato o divorziato, a cui si aggiunge la mancata assegnazione dell'abitazione familiare di proprietà e la presenza di almeno un figlio a carico fino a 21 anni. Per accedere al bonus serve una dichiarazione Irpef fino a 35mila euro all'anno, non l'Isee, come espressamente voluto da Salvini. Stando a quanto si legge sul sito del Mit, per usufruire del sostegno occorrerà naturalmente un regolare contratto di affitto e la mancanza di possesso di altri immobili nel raggio di 50 chilometri dalla vecchia abitazione. Il contributo non sarà cumulabile con altri sussidi per l'affitto e la domanda potrà essere presentata online.