Affitti brevi, dall'Ue nuove norme per limitare il fenomeno contro il caro-casa

Dall'Unione europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi: una serie di criteri definirà le "aree sotto pressione abitativa", dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento "Affordable Housing Act", lanciata dalla Commissione europea. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno otto anni di reddito disponibile pro capite; se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi dieci anni; e se, senza l'intervento previsto, è improbabile che la situazione migliori nei tre anni successivi.