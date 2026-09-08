Microcase a Milano, 11 metri quadrati per 1.400 euro al mese

Con la ripresa delle lezioni universitarie, anche a Milano torna l'emergenza dei fuorisede alle prese con la ricerca di alloggi in affitto, molti dei quali dalle dimensioni ridotte e dai prezzi stellari. "Si tratta di una delle case più piccole che abbia mai visto", ammette a "Morning News" l'agente immobiliare Salvatore Cenaro mentre illustra una microcasa sul mercato nel quartiere Loreto.
Dal tavolo da pranzo per due persone posto a pochi centimetri dalla cucina al bagno a scomparsa fino al letto incastonato con tanto di piccola tv a muro: bastano pochi secondi per ultimare il giro del monolocale dotato però di aria condizionata contro le ondate di caldo che sempre più di frequente attanagliano il capoluogo lombardo. "Da catasto si tratta di 14 metri quadrati ma lo spazio utilizzabile internamente non va oltre i 10-11 mq", dice l'agente.
Sull'appetibilità dell'immobile al piano terra, pensato soprattutto per soggiorni brevi, Salvatore Cenaro spiega che l'affitto a regime rende ai proprietari fino a 1.400 euro al mese. Con una percentuale di occupazione prossima al 93%, ad aggiudicarsi la microcasa sulle piattaforme specializzate sono in prevalenza turisti in cerca di una sistemazione per poche notti a due passi dalla zona commerciale di Corso Buenos Aires e dalla stazione Centrale. Ipotizzando, invece, l'acquisto della casa i prezzi raggiungono livelli di appartamenti con metrature ben più ampie. "Per convincere i proprietari servirebbero offerte intorno a 170mila euro", stima l'agente.