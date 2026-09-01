Il grande nido vuoto: così cambia la famiglia italiana

Il nido si svuota - Il cambiamento si vede soprattutto dentro le case. Nel 2025 le persone che vivono sole sono circa 10 milioni. Nel 2050 saranno 11,6 milioni, il 16% in più. E la loro incidenza sul totale delle famiglie passerà dal 37,5% al 42%. La solitudine sarà soprattutto anziana. Oggi 4,6 milioni delle persone sole hanno almeno 65 anni; nel 2050 saranno 6,6 milioni, pari al 57% di tutte le persone che vivono sole. Gli over 75 soli arriveranno a 4,7 milioni, 1,7 milioni in più rispetto al 2025. E 3,4 milioni saranno donne. Il vecchio effetto nido vuoto, dunque, assume un significato nuovo. Non è più soltanto il momento in cui i genitori si ritrovano senza figli. È il risultato di un processo che comincia molto prima: meno nascite, famiglie più piccole, figli unici o assenti, coppie che rimangono senza figli e anziani che finiscono per vivere soli.