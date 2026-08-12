Tra Tagesmutter e servizi, a Bolzano le famiglie non sono mai sole (nemmeno a Ferragosto)

Le "mamme a domicilio" - Circa il 40% dei bambini fino ai tre anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello altoatesino ci sono le Tagesmutter, una formula di assistenza familiare che offre un’alternativa al nido tradizionale. Sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, fino a cinque, creando un servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle famiglie. In Alto Adige rappresentano una parte importante della rete per la prima infanzia, soprattutto per chi ha bisogno di orari o soluzioni diverse da quelle offerte dagli asili. Non sostituiscono il nido, ma ampliano le possibilità di scelta: un tassello di quel sistema di servizi che rende più semplice per i genitori conciliare lavoro e figli.