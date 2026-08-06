In accordo con le linee guida per migliorare la sicurezza, negli ultimi anni, i dati hanno comunque mostrato una tendenza alla diminuzione dei parti chirurgici, rileva il rapporto basato sui dati del flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto dell'anno 2025. Resta alla Regione Campania la maglia nera con il ricorso al parto cesareo nel 43,7%, seguita poi dalla Sicilia e dalla Sardegna (39,2%).Quindi ci sono il Lazio (37,3%) e la Calabria (34,8%). Sono invece al Nord le regioni che vi fanno meno ricorso, a partire dalla Toscana (16,2%).