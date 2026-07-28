Natalità ancora in calo in Italia: nel 2025 nati solo 355mila bambini, nuovo minimo storico dal dopoguerra

"Per anni ci siamo raccontanti che gli italiani non fanno figli perché non li vogliono. I dati dimostrano esattamente il contrario" ha sottolineato Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità durante la presentazione del Dossier. "Il vero problema è che milioni di persone non riescono a realizzare il proprio progetto di vita. Oggi il tema non è convincere qualcuno ad avere figli, ma restituire alle persone la libertà di poterli avere".