Istat: "Nel 2080 oltre 13 milioni di residenti in meno in Italia"

Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025, si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono, invece, 45,8 milioni: oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istat. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire fino a scendere al di sotto di quelle senza prole: dagli attuali 7,5 milioni, il 28,1% del totale, si passerà ai 5,8 milioni nel 2050, quando rappresenteranno appena il 21,1% delle famiglie. Le coppie senza figli invece aumentano: dai 5,4 milioni nel 2025 a 5,9 milioni nel 2050 (+8,8%). L'incidenza sul totale sale al 21,4%.