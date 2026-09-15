Sivilotti (Consorzio San Daniele): "Senza il suo territorio sarebbe solo prosciutto"

La chiave del racconto attuale del Consorzio è una sola frase: "Senza il suo territorio, il Prosciutto di San Daniele sarebbe solo prosciutto". È il claim della campagna cofinanziata dall'Unione Europea, attiva in Italia, Francia e Germania con un investimento di circa tre milioni di euro, e racchiude un concetto preciso. "Questo luogo, queste condizioni, ci permettono di rendere il Prosciutto di San Daniele un prodotto unico", spiega. "Un prodotto che ha caratteristiche e un'attenzione di lavorazione che curano l'ambiente, il territorio, le persone. Genera una sostenibilità che non è solo ambientale, ma anche economica e di vantaggio per le persone".