Università, è ancora emergenza alloggi per i fuorisede: una singola costa in media 575 euro, con punte di 1.000 nelle grandi città

Attualmente - secondo le elaborazioni dell'advisor immobiliare Cushman&Wakefield effettuate per Il Sole24Ore - sono operativi circa 80mila posti letto, tra offerta privata e convenzionata, a cui si dovrebbero aggiungere altri 30.000 posti letto entro il 2027. Ammesso e non concesso che i posti letto offerti dai privati siano effettivamente accessibili - il sindacato studentesco Udu ha più volte puntato il dito su questo aspetto - la coperta resta comunque corta: secondo i dati Mur elaborati sempre da Skuola.net, sono circa 400mila - inclusi gli “escursionisti esteri” - gli immatricolati fuori dalla regione di residenza. Se a questi aggiungiamo anche i fuori provincia, arriviamo quasi a 650mila unità.