Usa, borse di studio da 15mila dollari per i gamer

La borsa di studio Max Achievement incarna la missione di USV come università poliedrica, riconoscendo la maestria ovunque essa si manifesti", dice la sezione "Filosofia del Programma" del sito web ufficiale. Chi si è perso e ritrovato in uno qualsiasi dei moltissimi titoli open world sa benissimo che gli amici di USV hanno ragione nel porre l'accento su come "gli ambienti di gioco digitali coltivino le stesse competenze che guidano l’innovazione e la leadership". Lo slogan "se te lo sei guadagnato nel gioco, avrà un peso per il tuo futuro", scelto dall'ateneo, è affascinante e sembra ricordare un po' quell' "It's in the game" che era il tormentone di una grande software house come Electrionic Arts (o se preferite "EA").