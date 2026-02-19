Giovani e giochi, l’acquisto di skin e beni digitali può moltiplicare il rischio ludopatia

Skin, XP boost, loot boxes, power-up… sono tutti termini che fanno parte del lessico dei giovani videogiocatori di oggi, ma sempre più spesso fanno anche rima con ludopatia. Perché, a quanto pare, basta spendere poco più di cento euro nell’arco di sei mesi nei cosiddetti digital goods - letteralmente beni digitali messi a disposizione nei videogiochi - per moltiplicare di dieci volte il rischio di scivolare nella dipendenza patologica.