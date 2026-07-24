Anche cd e dvd potrebbero "marcire" col tempo: cos'è il fenomeno "disc riot"

La rete è in subbuglio da qualche settimana: la scelta di Sony di smettere di stampare i giochi per Playstation su disco a partire dal 2028 ha sconfortato tutti coloro che erano abituati ad acquistare una copia fisica del proprio videogioco preferito. L'obiezione mossa da tutti questi consumatori traditi è piuttosto semplice: se acquisto solo il digitale non ho più la certezza che quel prodotto resterà per sempre mio. Ed effettivamente è in parte così, vale anche per i servizi di streaming: ciò che è in catalogo resta in catalogo solo fino a quando resta in forza l'accordo tra il provider e chi vende la licenza del film. Nel momento in cui questo scade, il titolo scompare dalla libreria e l'abbonato dovrà rassegnarsi a fruire di altro. Se si vuole avere la certezza di poter possedere per sempre ciò che si ama bisogna quindi rassegnarsi a comprare un disco, un supporto concreto in grado di resistere alla volubilità insita in chi gestisce abbonamenti. O almeno questo era ciò di cui eravamo certi, prima di renderci conto che anche i nostri dischi erano destinati prima o poi a "marcire".