Con quasi 47 milioni di unità, il vinile si è contraddistinto come prodotto principale nelle vendite fisiche, superando sia le vendite di CD che dei download digitali, calate rispettivamente del 7,8% e dello 0,8%. Dal 2020 al 2025 il prezzo per un disco nuovo è aumentato del 24%, aggirandosi intorno ai 37 dollari. A trainare la nuova ondata c'è soprattutto Taylor Swift: il vinile più venduto del 2025, con 1,6 milioni di copie è stato, infatti, "The Life of a Showgirl", il suo dodicesimo album in studio. La popstar ne aveva pubblicato otto edizioni, tutte diverse fra loro per copertina, colore e gadget contenuti all'interno. In seconda e terza posizione ci sono "Man's Best Friend" di Sabrina Carpenter (290 mila copie) e "GNX" di Kendrick Lamar (272 mila).