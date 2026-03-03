T Bone ha commentato così la collaborazione con l'ex Beatles: "Ho sempre amato il modo di suonare e cantare di Ringo. Poi una sera eravamo insieme a una lettura di poesie e lui mi ha detto: 'Perché non scrivi una canzone per me? Così gli ho scritto una canzone in stile Gene Autry, perché ho sempre considerato Ringo un artista texano: il suo modo di suonare mi ricordava la musica del Texas". "Ringo Starr è un artista di altissimo livello e volevo circondarlo di questi giovani maestri, apportando un po' di quella straordinaria energia giovanile che si respira a Nashville in entrambi questi dischi". Il loro primo progetto firmato insieme, Look Up, è stato il primo disco country di Ringo in 50 anni e si è posizionato nella Top 10 della classifica Billboard dei migliori album venduti di tutti i generi.