Ringo Starr annuncia il nuovo album in uscita ad aprile
Il nuovo disco Long Long Road è il seguito di "Look Up", album che si è posizionato in alto alle classifiche nel 2025
© Getty
S'intitola "It's Been Too Long" il singolo di Ringo Starr, con le voci di Molly Tuttle e Sarah Jarosz, tratto dal suo prossimo album "Long Long Road", scritto e prodotto in collaborazione con T Bone Burnett. Nel disco, in arrivo il 24 aprile e composto da dieci brani, presenti anche collaborazioni con Billy Strings, Sheryl Crow e St Vincent.
La collaborazione con T Bone
"Long Long Road" è il seguito di "Look Up", album che si è posizionato in alto alle classifiche nel 2025. "Sono fortunato ad avere T Bone nella mia vita in questo momento e a lavorare con lui su questi dischi", ha dichiarato Ringo. "Dopo aver realizzato l'ultimo disco, che adoro ascoltare, questo è venuto fuori quasi per caso. Mi piace dire che a volte faccio le mosse giuste, come quando puoi andare a destra o a sinistra in qualsiasi momento, e una delle mosse giuste è stata quella di collaborare con T Bone per 'Look Up', e ora per questo l'ho chiamato Long Long Road, perché ho percorso una strada molto lunga".
Il sapore country del nuovo disco
Long Long Road parte dalla musica country e americana per poi evolversi in qualcosa di più ampio, creando un ritratto completo dell'eredità musicale e delle influenze di Starr, che include anche Carl Perkins. "Ho registrato due canzoni di Carl Perkins con i Beatles, e sia T Bone che io ne volevamo una in questo disco", ha spiegato Ringo, "e lui ha trovato questo bellissimo brano che non avevo mai sentito prima, 'I Don't See Me In Your Eyes Anymore'".
T Bone ha commentato così la collaborazione con l'ex Beatles: "Ho sempre amato il modo di suonare e cantare di Ringo. Poi una sera eravamo insieme a una lettura di poesie e lui mi ha detto: 'Perché non scrivi una canzone per me? Così gli ho scritto una canzone in stile Gene Autry, perché ho sempre considerato Ringo un artista texano: il suo modo di suonare mi ricordava la musica del Texas". "Ringo Starr è un artista di altissimo livello e volevo circondarlo di questi giovani maestri, apportando un po' di quella straordinaria energia giovanile che si respira a Nashville in entrambi questi dischi". Il loro primo progetto firmato insieme, Look Up, è stato il primo disco country di Ringo in 50 anni e si è posizionato nella Top 10 della classifica Billboard dei migliori album venduti di tutti i generi.