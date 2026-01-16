Kabir Bedi compie 80 anni: da Sandokan all'intervista ai Beatles

Prima di diventare una star del cinema, Kabir Bedi lavora per un periodo come reporter, e in quell'occasione riesce a intervistare i Beatles. "Avevo 20 anni e lavoravo per una radio di New Delhi . Mentii al manager Brian Epstein, dicendogli che mi mandava il governo indiano. Mi aprì la porta Paul McCartney, amichevole, simpatico", ha raccontato in un'intervista al Corriere della sera. "George già suonava il sitar. Il mio eroe era John Lennon. Mi disse: "Hai la stessa età che avevamo noi quando abbiamo fondato i Beatles. Hai tutto il mondo a tua disposizione, devi essere un ribelle, non seguire le regole senza pensare con la tua testa". Purtroppo l'intervista andò perduta: "Alla radio c’erano pochi soldi, ci registrarono sopra un’altra cosa. Ma fu questa delusione a spingermi a cambiare città e lavoro".