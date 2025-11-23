Beatles, l’Anthology si espande: nuova docu-serie, cofanetti e un libro celebrativo

La storia dei Beatles… fatta dai Beatles. "The Beatles Anthology" ritorna nella sua versione definitiva sullo schermo, su disco e su carta stampata in una veste nuova, più ampia e curata, riportando sotto i riflettori la voce autentica dei quattro ragazzi di Liverpool. Una storia che i Beatles hanno sempre voluto raccontare in prima persona e che oggi, grazie a restauri, materiali inediti e nuove pubblicazioni, ritrova forza, intensità ed emozione. È un ritorno che profuma di ricordi ma guarda anche al futuro, perché l’eredità dei Beatles continua a trasformarsi, a ispirare e a parlare a generazioni sempre nuove.