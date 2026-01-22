"Stranger Things", Joe Keery supera Taylor Swift: è primo nella classifica global di Spotify
L'interprete di Steve Harrington conquista la vetta della classifica sulla piattaforma con il brano End of Beginning
Dalle profondità del "Sottosopra" alla cima delle classifiche con una canzone. Joe Keery, che veste i panni di Steve Harrington in Stranger Things, ha soffiato a Taylor Swift il primo posto nella Spotify Global e nella Billboard 200 con il brano "End of Beginning", parte dell'album "Decide" pubblicato nel 2022. Dopo l'uscita della quarta stagione dell'acclamata serie tv, Keery ha presentato ai fan il suo lato musicale con il nome d'arte di Djo.
Il successo su TikTok
Nel 2024, End of Beginning diventa una hit mondiale, conquistando tre dischi di platino in America e spopolando soprattutto su TikTok, dove è comparsa in oltre due milioni di video. L'apice del successo, tuttavia, arriva dopo la stagione finale di "Stranger Things", quando il brano va oltre i due miliardi di streaming su Spotify. Un record che sembrava imbattibile, e che invece ha sorpreso tutti i fan.