Nel 2024, End of Beginning diventa una hit mondiale, conquistando tre dischi di platino in America e spopolando soprattutto su TikTok, dove è comparsa in oltre due milioni di video. L'apice del successo, tuttavia, arriva dopo la stagione finale di "Stranger Things", quando il brano va oltre i due miliardi di streaming su Spotify. Un record che sembrava imbattibile, e che invece ha sorpreso tutti i fan.