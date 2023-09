Stranger Food: il libro di ricette tratto dalla serie dei Duffer Brothers

Una nuova pubblicazione a cavallo tra cucina e serie tv. Dopo i ricettari La cucina incantata e La cucina incantata illustrata, dedicato ai film del regista giapponese Hayao Miyazaki, Indomite in cucina con le ricette delle eroine letterarie e Pulp Kitchen con i film diretti da Quentin Tarantino, gli esperti di cinema Silvia Casini e Francesco Pasqua, insieme alla food blogger Raffaella Fenoglio, sono gli autori di Stranger Food - Le ricette tratte dalla serie dei Duffer Brothers.

Il nuovo libro di ricette analizza i piatti presenti nella serie tv Stranger Things, ricreandone le preparazioni gustose, ma anche spaventose.

La trama

In vista dell’uscita della quinta e ultima stagione della serie tv fenomeno Stranger Things, Silvia Casini, Francesco Pasqua e Raffaella Fenoglio hanno deciso di dedicare un volume alle ricette che si trovano all’interno della serie tv amata in tutto il mondo, e a quelle ispirate dal cosiddetto Sottosopra.

Il libro vi porterà nell'universo di Hawkins, per seguire Undici e i suoi amici alla scoperta del cibo della serie tv Netflix e scoprire tutte le prelibatezze degustate da Undi&Friends durante lo show. Girando il volume, il lettore si ritroverà direttamente faccia a faccia col mondo orrorifico dei Demogorgoni, del Mind Flyer e del temibile Vecna.

In questo modo, sarà possibile ricreare a tavola le migliori scene vissute dalla stramba di Maple Street e dai suoi amici, organizzare un vero e proprio party a tema Stranger Things oppure attingere dal Sottosopra e servire agli ospiti dei piatti decisamente sui geniris e di stampo dichiaratamente horror.

Tra le ricette che troverete nel nuovo libro edito da Trenta Editore, potrete imparare a preparare piatti iconici come gli Eggo Waffle, uno dei cibi più identitari della serie amato da Undici, che compare sin dalla prima stagione, quando Undici ruba alcune scatole di waffle da un negozio di alimentari. Undici poi li mangia con il detective Hopper, impegnato a indagare sui primi misteriosi avvenimenti della cittadina di Hawkins, il quale in seguito prepara doppi waffle panna montata.

O ancora, il Polpettone, fagiolini verdi e purè, preparato nella prima stagione da Karen Wheeler per una cena di famiglia.

Gli autori

Silvia Casini, project manager presso l’Istituto Internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo dei Paesi Latini di Gillo Pontecorvo e Sandro Silvestri, si è occupata di relazioni internazionali e della promozione dei film italiani all’estero. In seguito, si è specializzata in marketing strategico e ha iniziato a collaborare con diverse case di produzione e distribuzione cine-tv nel settore del product placement. Negli anni, ha collaborato con diversi siti web e testate giornalistiche e ha pubblicato diversi libri che intrecciano la cucina al cinema.

Raffaella Fenoglio, ligure con radici piemontesi, coltiva la passione per i romanzi per ragazzi e per l’infanzia, oltre a studiare e amare la cucina del Ponente ligure che ha raccolto in Pan e Pumata, volume di ricordi e ricette. Autrice di Tre Civette sul Comò, il primo foodblog con l’indice glicemico al minimo.

Francesco Pasqua è sceneggiatore e editor cinematografico. Nel 2006 è tra i vincitori della rassegna letteraria Strade perdute col racconto Fino all’estate, pubblicato nell’antologia Lost Highway Motel 2. Nel 2018, in qualità di story editor, ha lavorato a Copperman, film diretto da Eros Puglielli e interpretato da Luca Argentero.

I tre autori insieme hanno pubblicato per Trenta Editore La cucina incantata – Le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki, Indomite in cucina, Pulp Kitchen – Le ricette tratte dai film di Quentin Tarantino, La cucina incantata illustrata – Le ricette tratte da tutti i film di Hayao Miyazaki.

Di Indira Fassioni