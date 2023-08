McKala (il nome della donna) dopo aver lasciato il marito e aver inviato all'attore migliaia di dollari in buoni regalo, ha iniziato a dubitare della validità della loro relazione e si è rivolta alla serie YouTube "Catfished" (che si occupa di truffe) per chiedere aiuto. Qui ha spiegato di aver incontrato il suo misterioso amante in un forum di artisti online: è andata d'accordo con uno sconosciuto che poi ha affermato di essere Dacre Montgomery, uno dei suoi attori preferiti. L'attore nella vita reale ha una relazione da sei anni con la modella Liv Pollock, ma la persona con cui McKala stava parlando ha affermato di essere infelice.

La truffa affettiva

"Si stava sfogando con me dopo alcuni mesi riguardo al suo partner, dicendo che lei lo controllava molto. Non riesce a fare le cose che vuole fare. E che lei è sempre lì. Deve sempre supervisionare" ha spiegato lei al programma online. "In un certo senso mi sono immedesimata perché il mio ex marito era così". Dopo mesi di chiacchiere, il "Dacre" di McKala ha ammesso di provare dei sentimenti per lei e le ha chiesto di essere la sua ragazza. "Mi ha detto di non dirlo a nessuno perché era sono ancora con Liv'", ha spiegato. La donna ha ammesso: "Mi rendo conto di aver perso l'unico uomo della mia vita, per colpa della mia stupidità. Quel truffatore mi ha fatto fare tutto quello che voleva e mi ha rovinato la vita".