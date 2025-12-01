Millie Bobby Brown spiazza tutti dopo le accuse a David Harbour: "Mi sento al sicuro con lui"

Dopo una presunta denuncia al collega di "Stranger Things", la giovane star ha parlato del loro "stretto legame" e del loro "ottimo rapporto"
Solo un mese fa è serpeggiata la notizia che Millie Bobby Brown avesse presentato una lunga denuncia contro il co-protagonista di "Stranger Things" David Harbour, prima dell'inizio delle riprese della quinta stagione. Oggi in un'intervista a Deadline, la giovane star ha insistito di "sentirsi al sicuro" lavorando con il collega sul set della serie tv dei fratelli Duffer.
Il Daily Mail ha riportato in esclusiva il mese scorso che Millie Bobby Brown, 21 anni, aveva presentato "pagine e pagine" di denunce per bullismo e molestie contro Harbour, 50 anni, prima delle riprese della quinta e ultima stagione della serie, nel 2024. Ora, l'attrice ha parlato del loro "stretto legame" e del loro "ottimo rapporto" durante una nuova intervista. "Certo che mi sentivo al sicuro con lui", ha detto alla rivista. "Lavoriamo insieme da 10 anni. "Mi sento al sicuro con tutti su quel set. È naturale, lo fai da così tanto tempo. "Interpretiamo anche padre e figlia, quindi è naturale che tu abbia un legame più stretto rispetto agli altri, abbiamo girato alcune scene intense insieme." La star ha aggiunto: "Io e David abbiamo un ottimo rapporto, lavoriamo a stretto contatto sia durante le riprese che nella preparazione delle scene".
Millie Bobby Brown ha raccontato di essere "davvero emozionata" che tutti potessero vedere il duro lavoro che avevano dedicato alle riprese della "chiusura della loro relazione", e ha promesso che avrebbe dato ai fan della coppia ciò che desideravano. "Mi fa venire voglia di dare il massimo ogni volta che vedo che sono in lizza per lavorare con lui, perché so che tornerà subito al top", ha dichiarato con entusiasmo.
Fonti avevano precedentemente riferito al Daily Mail che le denunce di Brown contro Harbour non includevano accuse di molestie sessuali. Si dice che Harbour abbia dovuto affrontare un'indagine interna a seguito delle denunce di Brown contro di lui, ma l'esito dell'indagine è sconosciuto. Una fonte ha dichiarato: "Millie Bobby Brown ha sporto denuncia per molestie e bullismo prima dell'inizio delle riprese dell'ultima stagione. Ci sono state pagine e pagine di accuse. L'indagine è andata avanti per mesi". Netflix ha rifiutato di commentare la rivelazione, così come i rappresentanti di Brown, mentre i rappresentanti di Harbour e dei creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, non hanno risposto. In risposta al silenzio dello streamer, la fonte ha dichiarato: "Netflix non commenterà mai un'indagine interna, ma il fatto che non l'abbiano negata la dice lunga. Stranger Things ha contribuito a far conoscere Netflix. Milioni di fan in tutto il mondo attendevano con ansia il finale", hanno aggiunto. "Nessuno vuole che qualcosa distolga l'attenzione da questo".