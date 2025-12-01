Millie Bobby Brown spiazza tutti dopo le accuse a David Harbour: "Mi sento al sicuro con lui"

Il Daily Mail ha riportato in esclusiva il mese scorso che Millie Bobby Brown, 21 anni, aveva presentato "pagine e pagine" di denunce per bullismo e molestie contro Harbour, 50 anni, prima delle riprese della quinta e ultima stagione della serie, nel 2024. Ora, l'attrice ha parlato del loro "stretto legame" e del loro "ottimo rapporto" durante una nuova intervista. "Certo che mi sentivo al sicuro con lui", ha detto alla rivista. "Lavoriamo insieme da 10 anni. "Mi sento al sicuro con tutti su quel set. È naturale, lo fai da così tanto tempo. "Interpretiamo anche padre e figlia, quindi è naturale che tu abbia un legame più stretto rispetto agli altri, abbiamo girato alcune scene intense insieme." La star ha aggiunto: "Io e David abbiamo un ottimo rapporto, lavoriamo a stretto contatto sia durante le riprese che nella preparazione delle scene".