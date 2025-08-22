Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi hanno adottato una figlia: l'annuncio sui social

La star di "Stranger Things" e l'attore protagonista di "The Electric State", nonché figlio del noto cantante statunitense Jon, hanno espresso in Rete la loro "felicità" senza diffondere altri dettagli
Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi hanno adottato una figlia, la prima come coppia sposata, come hanno annunciato ieri, 21 agosto. "Non potremmo essere più felici di intraprendere questo meraviglioso nuovo capitolo della genitorialità, in pace e privacy", hanno scritto in una dichiarazione sui social. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Brown, 21 anni, e Bongiovi, 23, si sono sposati in una cerimonia privata nel maggio 2024
Brown è diventata famosa per il ruolo di "Undici" nella serie di fantascienza dei fratelli Duffer "Stranger Things". La quinta e ultima stagione andrà in onda tra novembre e dicembre, a conclusione di nove anni di produzione dello show. Bonjovi è figlio di Jon Bon Jovi, fondatore e frontman della rock band Bon Jovi. Ha debuttato come attore da protagonista in "Rockbottom", uscito lo scorso anno. La coppia vive in Georgia, negli Stati Uniti. Brown ha recentemente raccontato ad Associated Press di apprezzare la vita in fattoria, in gran parte disconnessa dai social, mentre promuoveva il suo film Netflix del 2025 "The Electric State".
