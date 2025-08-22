Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
La coppia sposata a maggio 2024

Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi hanno adottato una figlia: l'annuncio sui social

La star di "Stranger Things" e l'attore protagonista di "The Electric State", nonché figlio del noto cantante statunitense Jon, hanno espresso in Rete la loro "felicità" senza diffondere altri dettagli

22 Ago 2025 - 09:20
1 di 9
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi hanno adottato una figlia, la prima come coppia sposata, come hanno annunciato ieri, 21 agosto. "Non potremmo essere più felici di intraprendere questo meraviglioso nuovo capitolo della genitorialità, in pace e privacy", hanno scritto in una dichiarazione sui social. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Brown, 21 anni, e Bongiovi, 23, si sono sposati in una cerimonia privata nel maggio 2024

Leggi anche

Lily Allen e David Harbour di "Stranger Things" sposi a Las Vegas... e c'era anche Elvis

Da "Stranger Things" a "The Electric State": la serie e il film in cui sono protagonisti

Brown è diventata famosa per il ruolo di "Undici" nella serie di fantascienza dei fratelli Duffer "Stranger Things". La quinta e ultima stagione andrà in onda tra novembre e dicembre, a conclusione di nove anni di produzione dello show. Bonjovi è figlio di Jon Bon Jovi, fondatore e frontman della rock band Bon Jovi. Ha debuttato come attore da protagonista in "Rockbottom", uscito lo scorso anno. La coppia vive in Georgia, negli Stati Uniti. Brown ha recentemente raccontato ad Associated Press di apprezzare la vita in fattoria, in gran parte disconnessa dai social, mentre promuoveva il suo film Netflix del 2025 "The Electric State".

Ti potrebbe interessare

millie bobby brown
bon jovi
jake bongiovi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema