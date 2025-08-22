Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi hanno adottato una figlia: l'annuncio sui social

Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi hanno adottato una figlia, la prima come coppia sposata, come hanno annunciato ieri, 21 agosto. "Non potremmo essere più felici di intraprendere questo meraviglioso nuovo capitolo della genitorialità, in pace e privacy", hanno scritto in una dichiarazione sui social. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Brown, 21 anni, e Bongiovi, 23, si sono sposati in una cerimonia privata nel maggio 2024

