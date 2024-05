Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi erano stati avvistati per la prima volta insieme nel 2021 mano nella mano per le strade di New York. Nella didascalia di uno scatto postato dal giovane modello, allora diciannovenne, in cui era in macchina con l'attrice ancora 17enne i due si definivano "BFF" ovvero "best friends forever". Ma stando a quanto riferiva Page Six e ai rumor che si rincorrevano da un po' di tempo i due sarebbero stati già nel 2021 qualcosa di più che "migliori amici".

Da allora non si sono più separati, ma il fidanzamento ufficiale è avvenuto solo un anno fa ad aprile quando Millie Bobby Brown lo ha annunciato attraverso un post su Instagram con una foto in bianco e nero che la ritrae con il figlio della rockstar Jon Bon Jovi, mentre sorride e mostra il brillocco al dito. Lo scatto è accompagnato da una citazione del brano "Lover" di Taylor Swift: "Ti ho amato per tre estati, ora le voglio tutte".