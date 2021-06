Millie Bobby Brown e il figlio di Jon Bon Jovi, Jake mano nella mano: è nata una nuova coppia? 

Millie Bobby Brown mano nella mano con Jake Bongiovi, nuova coppia in vista? 1 di 14 2 di 14 3 di 14 4 di 14 5 di 14 6 di 14 7 di 14 8 di 14 9 di 14 10 di 14 11 di 14 12 di 14 13 di 14 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella didascalia di uno scatto postato dal Jake Bongiovi qualche giorno fa, in cui è in macchina con Millie Bobby Brown, i due si definiscono "BFF" ovvero "best friends forever". Ma stando a quanto riferisce Page Six e ai rumor che si rincorrono da un po' di tempo i due sarebbero qualcosa di più che "migliori amici". Il terzogenito di Jon Bon Jovi e l'attrice di "Stranger Things" infatti sono stati avvistati e fotografati mano nella mano per le vie di New York. Nuova coppia in vista?