Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi presto sposi: l'annuncio social

Millie Bobby Brown è da anni una star del piccolo schermo, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di "Undici" nella serie soprannaturale dei Duffer Brothers, arrivata nel 2022 alla quarta stagione. L'annuncio ai suoi oltre 62 milioni di follower è stato accolto con grande entusiasmo. Se presto la coppia convolerà a nozze, sulla data vige ancora il massimo riserbo. Per il momento intanto, dal messaggio dell'attrice traspare tutta l'impazienza di vivere questo sentimento travolgente.

La storia d'amore

Anche sul profilo social di Jake è apparso un annuncio, con un paio di foto di coppia e il messaggio "Per sempre". D'altronde proprio i social sono stati un elemento fondamentale nella loro love story. La relazione tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi è iniziata infatti nel 2021, quando erano stati avvistati per la prima volta, paparazzati insieme per le vie di New York. La stessa attrice aveva raccontato che i due si erano conosciuti su Instagram e che sono stati per un po' solo amici. Poi, il loro rapporto si è evoluto e sui social spesso hanno condiviso degli scatti di coppia nella vita di tutti i giorni. I due sono apparsi per la prima volta insieme in coppia sul red carpet dei Bafta del marzo 2022 e da allora hanno sfilato altre volte in occasione degli ultimi lavori di lei, tra cui le première di "Stranger Things 4" ed "Enola Holmes 2".