Millie Bobby Brown diventa la sorellina di Sherlock Holmes

La star di "Stranger Things" Millie Bobby Brown cambia look per vestire i panni della sorella minore dell'investigatore più famoso del mondo, Sherlock Holmes. Nella sua prima prova cinematografica totalmente "solista", la giovane attrice è protagonista di "Enola Holmes", film targato Netflix in arrivo in streaming. La trama, ispirata ai romanzi di Nancy Springer, vede la 16enne sorella minore della creatura di Sir Arthur Conan Doyle imbarcarsi in un'avventura alla ricerca della mamma, interpretata da Helena Bonham Carter.