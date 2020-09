Lily Allen e David Harbour di "Stranger Things" sposi a Las Vegas... e c'era anche Elvis

Lily Allen ha sposato David Harbour di "Stranger Things" IPA 1 di 13 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

"In un matrimonio officiato dal re stesso, la principessa del popolo ha sposato il suo devoto, di origini umili, ma gentile titolare di una carta di credito in una bellissima cerimonia illuminata dal cielo per gentile concessione di uno stato in fiamme nel mezzo di una pandemia globale", ha scritto ironicamente Harbour postando alcuni scatti dell'album nuziale.

Per Lily Allen è il secondo matrimonio. E' stata sposata infatti con Sam Cooper dal 2011 al 2016 e con lui ha avuto due figlie, Ethel di 8 anni e Marnie di 7 anni.

Harbour e la Allen avevano appena chiesto e ottenuto la licenza matrimoniale, che in America significa matrimonio entro l’anno. Ma non hanno resistito e il giorno dopo sono convolati a nozze senza alcun preavviso.

