Per "Stranger Things" la fine è lontana: "Il lockdown ci ha dato tempo di pensare a nuovi scenari"

Il livello di hype per "Stranger Things 4" era già alle stelle a febbraio prima che arrivasse il Covid-19 a mettere sottosopra tutto il mondo. A quell'epoca era uscito il primo trailer che mostrava Hopper ancora vivo e dall’altra parte del globo, mentre la lavorazione dei nuovi episodi procedeva ed era attesa la data di messa in onda (più o meno a inizio 2021). Ora i creatori dello show, i Duffer Brothers , non vedono l’ora di tornare sul set e rivelano che questa pausa forzata ha regalato loro più tempo per lavorare sui copioni: c’è ancora molto da fare sulle avventure di Undici e compagnia e la quarta stagione quindi non sarà quella finale...

"Abbiamo avuto molto più tempo per lavorare sugli script. Per la prima volta, abbiamo tutti i copioni e siamo in grado di guardarli come un intero pezzo e apportare modifiche. La quarta stagione non sarà quella finale", hanno dichiarato i Duffer Brothers all’Hollywood Reporter, spiegando di come il break imposto dalla pandemia globale abbia avuto un risvolto positivo sulla scrittura e sul futuro della serie: "Sappiamo qual è la fine e sappiamo quando avverrà. Il lockdown ci ha dato il tempo di guardare avanti, capire cosa è meglio per lo show. Iniziare a delineare il finale ci ha dato un’idea migliore di quanto tempo abbiamo bisogno per raccontare quella storia".

Resta chiaro, a ogni modo, che "Stranger Things" non tornerà all’inizio del 2021 come inizialmente programmato. La data di uscita, visti i ritardi, quasi sicuramente slitterà. "Tutti sono entusiasti di tornare al lavoro, ma la priorità è la sicurezza del cast e della troupe, e questo detterà quando torneremo", hanno detto i co-creatori. Per i fan l'attesa si allunga.

