Il primo teaser trailer di "Stranger Things 4" svela un grande segreto

"Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso - e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro 'Americano', che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani... e molto altro", hanno dichiarato gli ideatori Matt e Ross Duffer in un comunicato.

L'annuncio è accompagnato appunto da un video con le prime immagini dell'attore David Harbour nei panni dello sceriffo in un campo di prigionia nella neve. Sottolineano i creatori: "Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa. La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante, non vediamo l'ora che tutti possano vederla. Nel frattempo, pregate per il nostro Americano".

Netflix aveva già annunciato qualche mese fa i nuovi episodi della serie che rende omaggio ai classici di fantascienza anni 80 e che ha collezionato 31 nomination agli Emmy, con un breve filmato in cui appariva solo la frase: "Non siamo più a Hawkins".