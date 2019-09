il teaser trailer dell'acclamata serie 30 settembre 2019 21:03 Stranger Things, è ufficiale: ci sarà una quarta stagione e sarà tutta un... Sottosopra! I fratelli Duffer hanno firmato l’accordo con la casa di produzione. L’atteso quarto capitolo per la prima volta sarà ambientato nel Sottosopra

E’ ufficiale: la quarta stagione di Stranger Things è in arrivo. Lo ha annunciato Netflix, con cui i fratelli Duffer, ideatori della serie fantascientifica, hanno firmato un accordo pluriennale per la produzione di nuovi progetti esclusivi. La terza stagione, uscita lo scorso luglio, si era conclusa con parecchie domande aperte. Netflix ha diffuso il teaser trailer del quarto attesissimo capitolo, in cui appare chiaro che per la prima volta l’ambientazione non sarà Hawkins, l’immaginaria cittadina dell’Indiana, ma l’universo parallelo del Sottosopra.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura con Netflix” hanno commentato Matt e Ross Duffer, “Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell hanno dato una grande opportunità al nostro show, cambiando per sempre la nostra vita. Non vediamo l’ora di raccontare nuove storie insieme, iniziando, ovviamente, con il viaggio di ritorno a Hawkins!”.

La data di uscita non è ancora nota, i fan ipotizzano che potrebbe essere ottobre 2020, per mantenere l’alternanza luglio/ottobre adottata per le precedenti stagioni.

La prima novità della quarta stagione è annunciata nel teaser trailer, in cui si legge “Non siamo più a Hawkins”, una citazione omaggio a Il Mago di Oz nel quale Dorothy, giunta nella terra misteriosa, dice al cane Toto: “Non siamo più in Kansas”. La stagione 4 sarà quindi ambientata per la prima volta nel Sottosopra, l’universo parallelo e sconosciuto con cui i protagonisti hanno dovuto misurarsi da subito.

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019