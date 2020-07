Lily Allen in formissima festeggia in bikini: "Sobria da un anno"

Raggiante e in splendida forma, Lily Allen ha festeggiato un anno da sobria con una vacanza. E per condividere il momento con i suoi tanti fan ha postato con orgoglio su Instagram una serie di foto mentre è in Italia, sull'isola di Capri, infiammando il web. Dopo essere riuscita a sconfiggere il nemico che l'aveva resa dipendente da alcol e droghe, la 35 enne popstar inglese è orgogliosa del risultato raggiunto, come dimostra la didascalia che accompagna gli scatti: "Un anno completamente sobrio! Sono così grata per la mia salute e felicità".

Tra la serie di immagini pubblicate sui social da Lily Allen, una cattura l’attenzione: era stata scattata durante il suo periodo peggiore, durante il quale le sue pericolose abitudini di vita avevano quasi rischiato di ucciderla.

La cantante, che ha raggiunto il successo a soli 21 anni nel 2006 con l'album "Alright, Still", ha più volte raccontato che in 14 anni di carriera ha sperimentato ogni tipo di eccesso. In un'intervista rilasciata al Guardian aveva raccontato: “Sono sorpresa di non essere morta dopo tutte le droghe e le notti selvagge che ho vissuto agli inizi della mia carriera. Mi sono lasciata andare al modo di vivere edonistico e tossico del mondo della musica", spiegando poi a chi va il merito di averla aiutata: "Nel mio caso, la salvezza è arrivata grazie alle mie figlie. Diventare madre ha generato in me un senso di responsabilità che mi mancava“.

