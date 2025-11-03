"Stranger Things", Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour per bullismo e molestie

David Harbour e Millie Bobby Brown si stanno preparando per l'uscita della quinta e ultima stagione di "Stranger Things" insieme al resto del cast della serie, e le accuse sono arrivate pochi giorni dopo che l'ex moglie di Harbour, Lily Allen, ha pubblicato il suo ultimo album "West End Girl", in gran parte scritto sulla loro rottura. In una canzone in particolare, "Madeline", la popstar racconta i dettagli di una relazione che Harbour ha avuto mentre erano ancora insieme, con lei che legge un messaggio vocale del personaggio principale. "Non mi fido di niente di quello che esce dalla tua bocca / Non sono convinta che non ti abbia scopato a casa nostra", canta nella canzone. Dall'uscita dell'album, una donna di nome Natalie Tippett si è fatta avanti affermando di essere la donna che aveva una relazione con Harbour, mentre Allen ha ulteriormente provocato l'ex vestendosi per Halloween come Madeleine, il personaggio francese per bambini protagonista dei romanzi di Ludwig Bemelmans. La notizia della separazione di Lilly Allen da Harbour è emersa all'inizio dell'anno, in seguito alle voci di un tradimento da parte della star di "Stranger Things". In seguito la cantante ha rivelato di essersi ricoverata in un centro di recupero per affrontare la "turbolenza emotiva" della separazione.