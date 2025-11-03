"Stranger Things", Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour per bullismo e molestie

Secondo i media britannici, l'interprete di Undici ha presentato un esposto all'inizio delle riprese dell'ultima stagione
© Afp
Come un fulmine a ciel sereno è scoppiata una bomba in casa di "Stranger Things", a poche settimane dalla messa in onda dell'ultima stagione. La star Millie Bobby Brown ha presentato una lunga denuncia contro il co-protagonista David Harbour, che interpreta Jim Hopper, lo sceriffo di Hawkins, prima dell'inizio delle riprese della quinta stagione, secondo quanto riportato dal Daily Mail. L'attrice che interpreta Undici/Jane Hopper nella serie avrebbe incluso "pagine e pagine" di accuse.
Una persona a conoscenza della situazione ha dichiarato al quotidiano britannico: "Millie Bobby Brown ha presentato una denuncia per molestie e bullismo prima dell'inizio delle riprese dell'ultima stagione. C'erano pagine e pagine di accuse. L'indagine è andata avanti per mesi". Secondo quanto riferito, Harbour è stato sottoposto a un'indagine interna, il cui esito è sconosciuto. Sempre il Daily Mail ha affermato che nessuna delle denunce era di natura sessuale.
David Harbour e Millie Bobby Brown si stanno preparando per l'uscita della quinta e ultima stagione di "Stranger Things" insieme al resto del cast della serie, e le accuse sono arrivate pochi giorni dopo che l'ex moglie di Harbour, Lily Allen, ha pubblicato il suo ultimo album "West End Girl", in gran parte scritto sulla loro rottura. In una canzone in particolare, "Madeline", la popstar racconta i dettagli di una relazione che Harbour ha avuto mentre erano ancora insieme, con lei che legge un messaggio vocale del personaggio principale. "Non mi fido di niente di quello che esce dalla tua bocca / Non sono convinta che non ti abbia scopato a casa nostra", canta nella canzone. Dall'uscita dell'album, una donna di nome Natalie Tippett si è fatta avanti affermando di essere la donna che aveva una relazione con Harbour, mentre Allen ha ulteriormente provocato l'ex vestendosi per Halloween come Madeleine, il personaggio francese per bambini protagonista dei romanzi di Ludwig Bemelmans. La notizia della separazione di Lilly Allen da Harbour è emersa all'inizio dell'anno, in seguito alle voci di un tradimento da parte della star di "Stranger Things". In seguito la cantante ha rivelato di essersi ricoverata in un centro di recupero per affrontare la "turbolenza emotiva" della separazione.