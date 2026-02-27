"The Romantic", fuori il nuovo album di Bruno Mars
A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista
© Ufficio stampa
È uscito "The Romantic", il quarto album solista di Bruno Mars. Il progetto include brani come "I Just Might", diventata il primo debutto dell'artista al n. 1 della Billboard Hot 100, e "Risk It All", accompagnata da un videoclip ufficiale. Il disco arriva a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista.
La tracklist
Ecco la tracklist dell'album:
Risk It All
Cha Cha Cha
I Just Might
God Was Showing Off
Why You Wanna Fight?
On My Soul
Something Serious
Nothing Left
Dance With Me
Come si legge nella nota di lancio dell'album, "The Romantic" arriva sulla scia del continuo successo in classifica dell'artista, con singoli come "Die With A Smile" con Lady Gaga, che è diventata la canzone più veloce nella storia di Spotify a raggiungere 1 miliardo di stream e ha raggiunto la vetta della Billboard Global 200 Chart per un record di 18 settimane, e "APT." con ROSÉ. Quest'ultima è stata recentemente nominata il singolo globale più venduto del 2025 da IFPI, incoronata la canzone più trasmessa in streaming a livello globale del 2025 da Apple Music e ha registrato 19 settimane al numero uno della Billboard Global Excl. U.S. Chart e 12 settimane al numero uno della Billboard Global 200 Chart.
Intanto, Bruno Mars, nel gennaio 2025, è diventato il primo artista nella storia di Spotify a superare i 150 milioni di ascoltatori mensili, classificandosi tra i migliori artisti globali della piattaforma.