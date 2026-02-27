"The Romantic", fuori il nuovo album di Bruno Mars

Come si legge nella nota di lancio dell'album, "The Romantic" arriva sulla scia del continuo successo in classifica dell'artista, con singoli come "Die With A Smile" con Lady Gaga, che è diventata la canzone più veloce nella storia di Spotify a raggiungere 1 miliardo di stream e ha raggiunto la vetta della Billboard Global 200 Chart per un record di 18 settimane, e "APT." con ROSÉ. Quest'ultima è stata recentemente nominata il singolo globale più venduto del 2025 da IFPI, incoronata la canzone più trasmessa in streaming a livello globale del 2025 da Apple Music e ha registrato 19 settimane al numero uno della Billboard Global Excl. U.S. Chart e 12 settimane al numero uno della Billboard Global 200 Chart.