Donkey Kong, compie 45 anni il videogioco che ha cambiato la storia

Donkey Kong fu però più di un semplice videogioco di successo, fu l'anello di congiunzione tra i primi videogame (come Pac-Man) e quello che sarebbe venuto dopo. Nessun altro titolo prima aveva per esempio provato ad adottare un'inquadratura laterale, cosa che poi sarebbe diventata lo standard. Soprattutto in nessun altro videogame in precedenza il protagonista aveva avuto come "signature move" il salto. Quell'azione, che sarebbe diventata da quel momento in poi l'architrave di milioni di giochi, allora era una novità assoluta per giunta guardata con sospetto dai dirigenti di Nintendo of America. Furono d'altra parte proprio questi ultimi a spingere per rinominare più avanti Jumpman (uomo che salta) in Super Mario. Sì, perché anche uno dei personaggi simbolo di questo medium fa la sua prima apparizione all'interno di Donkey Kong, prima di trovare fortuna in autonomia.