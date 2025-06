Nintendo Switch 2 accelera: nuovo Direct per Donkey Kong Bananza

"Collegatevi alle ore 15.00 di mercoledì 18 giugno per seguire la presentazione in streaming del Donkey Kong Bananza Direct, che offrirà circa 15 minuti di informazioni sul nuovo gioco in arrivo per Nintendo Switch 2", si legge nel messaggio pubblicato da Nintendo, che racconterà nuove informazioni su uno dei titoli più attesi del 2025 durante un Direct dedicato interamente alla prossima avventura.