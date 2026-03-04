Resident Evil Requiem, il lancio del gioco e l’iniziativa per i 30 anni della saga
A Milano sono ‘apparsi’ diversi zombie provenienti dall’universo del videogioco, dando vita a un tam-tam sui social e a una caccia urbana
È stato lanciato il nuovo capitolo della serie di videogiochi Resident Evil: si chiama Requiem ed è disponibile dal 27 febbraio su tutte le principali piattaforme di gioco. In occasione del lancio, durante la Fashion Week e i Giochi Olimpici Invernali, a Milano sono ‘apparsi’ diversi zombie provenienti dall’universo di Resident Evil: i fan hanno dato vita a un tam-tam sui social, trasformando l’iniziativa in una caccia urbana. E nei giorni successivi al lancio gli zombie hanno continuato a comparire a sorpresa per il centro, muovendosi liberamente per la città.
I 30 anni di Resident Evil
La presenza di questi zombie a Milano è stata anche l’occasione per festeggiare il trentesimo anniversario della saga, dando l’opportunità ai fan di celebrare l’evento in un modo totalmente inedito. In Resident Evil Requiem, la gestione delle risorse è un aspetto fondamentale dell’esperienza: armi, medicine e persino l’inchiostro per salvare i progressi. Un tema che dialoga anche con la vita quotidiana, fatta di tempo da ottimizzare, imprevisti da affrontare e budget da amministrare.