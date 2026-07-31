Dimmi in che settore lavori e ti dirò quanto guadagni: la mappa degli stipendi per orientarsi dopo il diploma

A scattare questa preziosa fotografia per l'orientamento di chi è appena uscito dalla scuola e sta cercando la propria strada (o semplicemente sta per entrare nel mondo del lavoro) è il Salary Outlook 2026 redatto dall'Osservatorio JobPricing, che ha stilato una vera e propria classifica delle "Industry", analizzandone le Retribuzioni annue lorde (Ral).