Per i neolaureati la porta del lavoro è stretta: appena un annuncio su 68 è per profili junior

Per conquistare queste posizioni, le aziende richiedono però un preciso mix di competenze. Sul fronte delle soft skills, dominano la capacità di comunicazione efficace, l'attitudine alla collaborazione e al lavoro di squadra, la proattività. Per quanto riguarda le hard skills, sono richiestissime l'analisi tecnica e funzionale, la confidenza con gli strumenti di programmazione, le conoscenze fiscali e di business. Mentre a segnalare la direzione in cui sta andando il mercato oggi, fa capolino tra le primissime competenze richieste anche la padronanza di sistemi di Intelligenza Artificiale, come il machine learning e il deep learning.