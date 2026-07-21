Alternanza Scuola-Lavoro, 10 anni dopo: quattro maturandi su dieci lasciano i banchi senza aver mai svolto un tirocinio formativo

"La sfida, quindi - prosegue Nodari - è fare in modo che quelle ore integrative di orientamento aiutino davvero ragazze e ragazzi a identificare il proprio talento, scoprire le opportunità formative e professionali del territorio e costruire un percorso in linea con le proprie aspirazioni. Da una parte ci sono giovani che spesso non sanno dove guardare; dall’altra imprese che cercano competenze e fanno fatica a trovarle; in mezzo c’è il tessuto scolastico che non può essere lasciato solo”.