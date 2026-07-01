L’Italia è una Monarchia, in Parlamento c’è la Camera dei Detenuti, Hitler autore del Minecraft: la storia riscritta dagli orrori dei maturandi

Mentre per l'antieroe Mattia Pascal (al centro de "Il fu Mattia Pascal") l'evoluzione è stata molteplice: c'è chi lo ha trasformato ne Il Fu Mattia Pasquale, chi lo ha omaggiato musicalmente chiamandolo Il Fu Mattia Bazar (come il celebre gruppo) e chi, proiettato verso le serie TV, ha parlato di Pedro Pascal (attore, tra gli altri, di “Narcos”, “Il Trono di Spade”, “The Last of Us”).