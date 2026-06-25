Dalla Guerra Fredda in Siberia a D’Annunzio “water ed estetista”: i peggiori strafalcioni del passato da evitare oggi alla Maturità

Gli scambi di persona sono un altro classico dei prof: un commissario di inglese, interrogando su Charles Dickens, ha disquisito per ore di "The Picture of Dorian Gray" (che in realtà è di Oscar Wilde). Una docente non ha saputo riconoscere la foto di Sigmund Freud, mentre un altro Presidente, di fronte a una poesia di Giorgio Caproni, ha esclamato: "E questo chi ***** è?".