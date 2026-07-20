Quasi 9 giovani su 10 sono d'accordo con il nuovo ddl sicurezza

Dietro il rigore c’è una richiesta di aiuto - In ogni caso, il dato dei favorevoli è talmente netto da rappresentare un caso sociologico. "Siamo abituati a pensare ai giovani come a una categoria che soffre l’autorità", sottolinea il direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci, "ma questi numeri ci raccontano un’altra storia. I ragazzi sono le prime vittime della violenza minorile: basti pensare che secondo lo studio Espad - realizzato dall’Istituto di fisiologia clinica del Cnr - il 3,5% degli studenti tra i 15 e i 19 anni l’anno scorso ha usato coltelli e in certi casi altre armi per ottenere qualcosa da qualcuno. Quindi vuol dire che chi esercita violenza è numericamente molto inferiore rispetto a chi la subisce. E questi ultimi richiedono maggiori tutele, non necessariamente in ottica repressiva ma anche e soprattutto a scopo preventivo".