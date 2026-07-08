Allarme dipendenze tra i giovanissimi: uno studente su 4 consuma droghe | La scuola è uno dei luoghi di spaccio

La situazione appare ancora più critica spostando l'attenzione sulle droghe cosiddette "pesanti". Tra chi consuma cocaina, ben il 41% dichiara di aver esordito entro i 14 anni di età, un dato in linea con il biennio precedente e che si accompagna a un ulteriore 48% che ha iniziato tra i 15 e i 17 anni. Simile la parabola degli oppiacei e degli allucinogeni: circa un terzo dei consumatori (rispettivamente il 33% e il 30%) riferisce di averne fatto uso per la prima volta quando aveva al massimo 14 anni.