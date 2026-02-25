Decoro scolastico, circolare del MIM per responsabilizzare gli studenti

Con una recente nota ministeriale dal titolo più che eloquente - "Cura e decoro degli ambienti scolastici" - il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha invitato i dirigenti scolastici a introdurre nuove e rigide regole di comportamento. L'obiettivo è semplice ma ambizioso: responsabilizzare gli alunni alla pulizia e al decoro degli ambienti che vivono ogni giorno.