Scuole "vintage" e non pensate per gli studenti: un edificio su 4 è nato per fare altro

Pedagogia e architettura, in un mondo ideale, dovrebbero andare a braccetto: nelle scuole italiane, purtroppo, questa resta un’utopia. Una buona fetta dei nostri edifici scolastici, infatti, lo è diventata strada facendo. Essendo qualificabili, certificati alla mano, come “vintage” e, soprattutto, essendo nati per altri scopi.