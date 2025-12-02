Scuola e disabili, solo un istituto su 2 è davvero "accessibile": mancano ascensori e bagni a norma

È in questo scenario, peraltro, che si inserisce il recente intervento del ministero dell’Istruzione e del Merito: il ministro Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che stanzia poco più di 18 milioni di euro per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, attraverso fondi ministeriali. Le risorse, distribuite tramite Avvisi pubblici, serviranno a finanziare opere finalizzate a garantire l’accessibilità e l’adattabilità degli edifici scolastici nel rispetto delle normative vigenti, andando a sommarsi a quanto già stanziato dai fondi PNRR.