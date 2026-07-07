L'inversione di tendenza nei gusti tedeschi sembra generare già primi effetti positivi sul sistema sanitario locale. Nel 2023 i ricoveri per intossicazione acuta da alcol sono scesi, infatti, a 62.300, il minimo dal 2001. Nel 2013 erano state 116.500 le persone ospedalizzate per questa causa: una riduzione del 46,5%. E tra i minori, il cambiamento appare ancora più marcato. E mentre l’analcolico prospera nella grande distribuzione, nelle aree rurali cala il numero di pub e birrifici: le chiusure hanno quasi sempre a che fare con carenza di personale e aumento dei costi.